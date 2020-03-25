بوتين يعلن حزمة قرارات حاسمة لمواجهة فيروس كورونا في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك صعوبة في وقف انتشار فيروس كورونا في بلاده بشكل كامل، ولذلك تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار هذا الوباء، ومنها مد العطلة إلى أسبوعين آخرين في روسيا.
وتابع الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأولوية الأولى الحفاظ على صحة المواطنين، وإلتزامهم بالبقاء في منازلهم لمواجهة انتشار الفيروس.
وذكر الرئيس الروسي، أنه سيتم توقف كل الأنشطة الحكومية
والخدمات، مشيرًا إلى أنه سيجري تقييم الأوضاع في البلاد ومعرفة التطورات الاخيرة
لهذا الفيروس، مؤكدا أنه يمثل خطرا كبيرا على العالم كله وأصبح وحشًا يهدد أمن أوروبا بالكامل.
وظهر فيروس كورونا في الصين أواخر العام الماضي وانتشر بشكل كبير في عدد من دول العالم، وبدأت بكين في البحث عن علاج له. ويجب العمل على منع الانتشار السريع لهذا المرض.