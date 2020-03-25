الوطنية للصحافة تتخذ إجراءات جديدة لحماية العاملين بالمؤسسات الصحفية

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة متابعتها للتطورات اليومية التى تشهدها البلاد، مناشدة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة باعراض كورونا - لا قدر الله - ان يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.





وأكدت الوطنية للصحافة لجميع رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية أن مصلحة جميع العاملين والحرص على سلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا، لها الاعتبار الاول والاهم.

وأضافت أن الظروف الراهنة وفى ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التى اصدرها رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تقتضى استمرار العمل بالقرارات التى صدرت الاسبوع الماضى عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الادارات ، الخاصة بتخفيض العمالة ، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات ، واتخاذ اقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية.





واهابت الهيئة بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التى تصدرها الدولة ، وان تكون التحركات اثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط ، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الادارة، والحرص على ابراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الامن ، ومساعدتهم فى آداء مهامهم.





ونوهت الهيئة بانها فى حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، لبحث اى مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية ، كما تناشد بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل ، وتؤكد انه سيتم الإعلان عن ايه إجراءات جديدة يتم اتخاذها.