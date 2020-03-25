AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تتخذ إجراءات جديدة لحماية العاملين بالمؤسسات الصحفية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:22 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة متابعتها للتطورات اليومية التى تشهدها البلاد، مناشدة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه فى الإصابة باعراض كورونا - لا قدر الله - ان يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.


وأكدت الوطنية للصحافة لجميع رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية أن مصلحة جميع العاملين والحرص على سلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا، لها الاعتبار الاول والاهم.

وأضافت أن الظروف الراهنة وفى ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التى اصدرها رئيس الوزراء والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تقتضى استمرار العمل بالقرارات التى صدرت الاسبوع الماضى عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الادارات ، الخاصة بتخفيض العمالة ، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات ، واتخاذ اقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية.


واهابت الهيئة بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التى تصدرها الدولة ، وان تكون التحركات اثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط ، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الادارة، والحرص على ابراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الامن ، ومساعدتهم فى آداء مهامهم.


ونوهت الهيئة بانها فى حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، لبحث اى مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية ، كما تناشد بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل ، وتؤكد انه سيتم الإعلان عن ايه إجراءات جديدة يتم اتخاذها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل الاجتماع المشترك للوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين

اجتماع الوطنية للصحافة مع شباب الصحفيين لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية الأسبوع المقبل

عضو الوطنية للصحافة يتحدث عن التغييرات بالمؤسسات الصحفية القومية ..فيديو

الوطنية للصحافة تبحث موقف رؤساء التحرير من الترشح في انتخابات مجالس الإدارات

ننشر كشوف المرشحين لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

الوطنية للصحافة تصدر توجيهات مهمة بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ريهام سعيد ناعية مؤسس الميرلاند: حبيبي وابويا اللي رباني

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

زوجة الممثل التركي الشهير بـ بالي بيك تفضحه بسبب كورونا

بعد فضح زوجته له بعملها خادمة في بيوت.. تصرف غير متوقع من قصي خولي

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى

أخبار التوك شو.. آخر إحصائيات كورونا فى مصر.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة وحالة وفاة وشفاء 93 اليوم.. لبن الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة مجانا.. قرارات جديدة لمواجهة الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك في بيتك.. بريليانس وكيان يوجهون عددا من النصائح للسائقين

الأطعمة الصفراء تهزم كورونا.. 10 أنواع يجب الإكثار منها خلال الحجر المنزلي

ليس جديدًا.. تعرف على مكان وتاريخ ظهور فيروس هانتا للمرة الأولى