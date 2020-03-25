رفض طلب مؤسس ويكليكس بالإفراج المؤقت خوفا من كورونا

تقدم فريق الدفاع عن مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج في وقت سابق بطلب للحصول على كفالة بسبب مخاوف بشأن صحة موكلهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.





ورفضت محكمة الصلح في وستمنستر في لندن التماسًا من محامي جوليان أسانج بالإفراج عن مؤسس ويكيليكس من سجن بيلمارش شديد الأمان؛ بسبب مخاوفه على صحته وسط وباء فيروس كورونا.





وقضت القاضية فانيسا باريتسر بأن أسانج يجب أن يبقى في السجن، مستشهدة بعدم وجود حالات مصابة كوفيد 19 في مقر محبسه.





وقالت باريتسر معلنة الحكم إنه جاء مناسبا لسلوك أسانج السابق، وإعلانه أنه مستعد للقيام بأي شيء لتجنب تسليمه ولكن إذا أطلق سراحه فلن يعود إلى جلسات الاستماع.





وشارك أسانج نفسه في جلسة الاستماع عبر مكالمة فيديو لبضع دقائق ووافق على أن مناقشة الإفراج عنه يمكن أن تستمر بدونه.





وفي وقت سابق، أعلن دفاع مؤسس ويكيليكس عبر صفحته على تويتر " لا تقم بتسليم أسانج "' أنهم سيقدمون طلبًا للحصول على كفالة لأسانج، مشيرين إلى مخاوف بشأن ظروف السجن التي قد تضعه في " خطر وشيك".





وسجلت المملكة المتحدة 6564 حالة من كوفيد 19، أودت العدوى بحياة 335 شخصًا.





قضية أسانج

ويواجه أسانج، تهما بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد في عام 2010 ، وكان مختبئًا منذ يونيو 2012 في السفارة الإكوادورية في لندن.





وفي 11 أبريل 2019 ، تم اعتقاله بناءً على طلب الولايات المتحدة. وقد أدانته محكمة في لندن بانتهاكه شروط الكفالة وحكمت عليه بالسجن 11 شهرا.



