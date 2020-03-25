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محافظات

الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شهدت شوارع مراكز ومدن محافظة الشرقية التزاما تاما من جانب المواطنين بقرار مجلس الوزراء بحظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، لمدة 15 يوما للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فيما شن رؤساء المراكز والمدن حملات مكبرة لتفعيل قرار الحظر وحث المواطنين علي الالتزام بالمنازل وتقليل التجمعات.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد موجها مدير مديرية الاوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارآ من اليوم الاربعاء الموافق 25 / 3 / 2020.

الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد
الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد
الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد
الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد
الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد
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