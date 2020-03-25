الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد

شهدت شوارع مراكز ومدن محافظة الشرقية التزاما تاما من جانب المواطنين بقرار مجلس الوزراء بحظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، لمدة 15 يوما للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.





فيما شن رؤساء المراكز والمدن حملات مكبرة لتفعيل قرار الحظر وحث المواطنين علي الالتزام بالمنازل وتقليل التجمعات.



