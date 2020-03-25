المترو: تطهير جميع المحطات والقطارات يوميًا.. فيديو

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن الهيئة تقوم بتطهير جميع محطات وقطارات المترو يوميًا.





وأضاف المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، خلال حواره ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه تم تعديل مواعيد جميع خطوط مترو الأنفاق بعد تطبيق حظر التجول من اليوم الأربعاء.





وكشف أن أول قطار سيتحرك من جميع المحطات سيكون 6 صباحا، وأن آخر قطار يتحرك من محطة حلوان بالخط الأول للمترو سيكون 5 مساء حتى يصل محطة مترو المرج الجديدة فى 6:45 قبل بدء حظر التجول، مضيفا أن آخر قطار في محطة المرج الجديدة سيكون 5:20، مشيرا إلى أن آخر قطار في محطة شبرا الخيمة والمنيب سيكون 5:30، موضحا أن آخر قطار يتحرك من محطة نادي الشمس سيكون 5:20 وأخر قطار سيكون فى مترو العتبة فى 5:50.

وأوضح أحمد عبد الهادي، انه يتم الدفع بقطارات إضافية لمنع تواجدت الزحام بين المواطنين وعدم تكدسهم ومنع الباعة الجائلين والمتسولين، مضيفا أنه تم التنسيق مع 20 نقطة إسعاف القاهرة لنقل أى حالات طوارئ تحدث بداخل أي محطة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية فى مترو الانفاق لتقليل والحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وانه قبل تشغيل القطارات يكون هناك مجموعات عمل لتطهير جميع المحطات ويتم غسيل القطارات من الداخل والخارج قبل تحركها.