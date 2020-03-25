أمن أسيوط يبحث عن 30 شخصا يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا..تفاصيل

قال اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط، إن الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط تبحث عن حوالى 30 شخصا يقيمون في المحافظة ويشتبه اصابتهم بفيروس كورونا.





وأضاف اللواء عصام سعد ، من خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على فضائية " الحياة " ان هناك حوالى اكثر من 200 شخص عادوا من إيطاليا الى مصر ومحل اقامتهم محافظة أسيوط .





وأشار محافظ أسيوط ، الى ان مديرية الصحة توصلت الى ان معظم الاعداد 30 شخصا ، مؤكدًا الى انه سيتم الوصول اليهم في اسرع وقت ويتم عمل كل الإجراءات الازمة لهم للتأكد من سلامتهم وسلامه من حولهم.





وتابع محافظ أسيوط ، انه تم عمل الاجراءت الازمة لحوالي 80% للأشخاص الذين تم التوصل اليهم وكانت النتائج كلها سلبية.





واكد انه يتعين على الـ 30 شخصا الاخرين الاستجابة للاطمئنان علبهم وعلى سلامه من حولهم ، مشيرًا الى ان الخط الساخن لنا 105 .