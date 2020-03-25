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أمن أسيوط يبحث عن 30 شخصا يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا..تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:14 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط
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ريهام فيكتور

قال اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط، إن الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط تبحث عن حوالى 30 شخصا يقيمون في المحافظة ويشتبه اصابتهم بفيروس كورونا.


وأضاف اللواء عصام سعد ، من خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على فضائية " الحياة " ان هناك حوالى اكثر من 200 شخص عادوا من إيطاليا الى مصر ومحل اقامتهم محافظة أسيوط .


وأشار  محافظ أسيوط ، الى ان  مديرية الصحة توصلت الى ان معظم الاعداد 30 شخصا ، مؤكدًا الى انه سيتم الوصول اليهم في اسرع وقت ويتم عمل كل الإجراءات الازمة لهم للتأكد من سلامتهم وسلامه من حولهم.


وتابع محافظ أسيوط ، انه تم عمل الاجراءت الازمة لحوالي 80% للأشخاص الذين تم التوصل اليهم وكانت النتائج كلها سلبية.


واكد انه يتعين على الـ 30 شخصا الاخرين الاستجابة للاطمئنان علبهم وعلى سلامه من حولهم ، مشيرًا الى ان الخط الساخن لنا 105 .  

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