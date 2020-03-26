طريقة عمل فطيرة بالجبنة بأسهل الخطوات

تعد فطيرة الجبنة من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وبأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.









مقادير فطيرة بالجبنة

1 كيلو دقيق

نصف كوب سمنة

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب لبن بودرة

سكر

ملح

ماء للعجن





-الحشو

جبنة موتزاريلا

جبنة بيضاء

زيتون

حلقات فلفل رومي مفروم

سمنة للدهن





طريقة تحضير فطيرة بالجبنة

* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والملح والسكر

* يضاف الماء والسمنة ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتختمر

* تقطع وتفرد بالنشابة

* تدهن صينية بالسمنة وتفرد بها العجينة

* تدهن وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

* تقطع وتقدم