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أخبار العالم

230 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بأمريكا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل منذ قليل، إن عدد وفيات فيروس كورونا بالولايات المتحدة ارتفع إلى 942 والإصابات إلى 65778.


وأضاف البيان، أنه "تم تسجيل أكثر من 230 وفاة جديدة بالولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة".


من جانب آخر، أكد الرئيس دونالد ترامب أن "مدينة نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مجال مكافحة فيروس كورونا".


وقال أثناء مؤتمره الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، "أقوم بكل ما يمكن لمساعدة نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب حتى الآن".


وتابع "أمامنا أسابيع عصيبة في نيويورك، بسبب تفشي فيروس والحكومة تعمل ما يمكنها لمساعدة الولاية".


وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات.
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