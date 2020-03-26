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أخبار العالم

تايلاند تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات تايلاند، اليوم الخميس، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1045 حالة.

وقال مسؤولون إن تايلاند ستغلق حدودها وستوصي الفئات الضعيفة والمسنين بالبقاء في منازلهم خلال حالة طوارئ المفروضة في البلاد، والتي تستمر شهرًا واحدًا، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، في خطاب أمس الأربعاء، "في الأسابيع القليلة الماضية، وعلى مدار كثير من الأشهر القادمة، قد يتعين علينا مواجهة أوقات عصيبة، وقاسية، لبلدنا الحبيب تايلاند".

وأعقبت تصريحات تشان أو تشا، قراءة لقانون الطوارئ الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الخميس، إلى 30 أبريل المقبل، على الأقل.

وتابع رئيس الوزراء بالقول إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على الحركة في المناطق ذات المخاطر العالية، وتوصيات للفئات المعرضة للخطر وقوانين مشددة على نشر الأخبار الزائفة.
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