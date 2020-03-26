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برلمان

برلماني: حظر التجول يقلل من تفشي كورونا ويتماشي مع تعاليم منظمة الصحة العالمية

الخميس 26/مارس/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، ترحيبه التام بقرار فرض حظر التجول بدءا من السابعة مساء، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

قائلا إنه قرار في التوقيت المضبوط والمناسب تماما ويتماشي مع خطر وباء كورونا من ناحية، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي التي نادت بها منظمة الصحة العالمية من ناحية أخرى.

وعلق على قرار غلق جميع المحال التجارية والمحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات، والغلق التام كذلك للكافتيريات والمطاعم والنوادى الليلية، قائلا: إن صحة المصريين هى الأهم ولا ينبغي التهاون حتى لا يخرج الوباء لا قدر الله عن السيطرة كما حدث في بلاد أوروبية كبرى تهاونت مع الفيروس ودرجة انتشاره.

مشددا على أن مصر وفور ظهور الفيروس في الصين، كانت من أوائل الدول التي انتبهت لخطره وتواصلت مع السلطات الصحية في الصين للوقوف على جميع أبعاده وطريقة انتشاره والسيطرة عليه.
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