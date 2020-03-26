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فن

تامر عاشور يحيي حفلا بدون جمهور.. غدا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:07 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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آيه عاطف
في سابقة هى الأولى يستعد الفنان تامر عاشور لتقديم حفلًا غنائيًا مباشرا لجمهوره بمصر ومختلف الدول العربية داخل بيوتهم وفي أماكن إقامتهم عبر قناته الخاصة على يوتيوب وصفحته على "فيس بوك" وذلك مساء غد الجمعة.

يأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.

يعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم 16 مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبقة.
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