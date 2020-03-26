الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 649 حالة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 649 حالة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 13 حالة.





وقد ناشدت حكومة الهند وقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، تطوع الذين يرغبون في مساندة بلادهم لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19).





هذا، وقالت الهند، أمس الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10، فيما سجلت الإصابات حتى الآن 606.





وفي وقت سابق، قررت السلطات الهندية، تعليق جميع الرحلات الجوية المحلية، وذلك في إطار جهود الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا.





كما فرضت الهند اليوم الاثنين حظرًا على ملايين المواطنين، بأنحاء العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الأخرى، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11 بالمئة.





وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الحظر على محمل الجد، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا في محطات الحافلات وفي الأسواق بمدن مختلفة، لا يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي.