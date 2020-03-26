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اقتصاد

البنك الأهلي يجني 17 مليار جنيه في 4 أيام من شهادة الـ 15%

الخميس 26/مارس/2020 - 11:16 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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وكالات
أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15% والتي مدتها سنة بلغت نحو 17.3 مليار جنيه في 4 أيام منذ طرحها مطلع هذا الأسبوع.

وقال عكاشة -في بيان للبنك الأهلي اليوم الخميس- إن أكثر من 85 ألف مواطن قاموا بشراء الشهادات، مشيرا إلى أنه في ضوء ما تلاحظ من إصرار عدد من العملاء الكرام، على التردد على فروع المصرف ومكاتب ماكينات الصراف الآلي بشكل مكثف خاصة خلال فترة صرف المرتبات، نؤكد على أن شهادة الـ15% مستمرة.

وداعا رئيس البنك المواطنين الحد من التوجه إلى مقرات البنك وفروعه حفاظًا على الصحة العامة وسلامة كل من العملاء والعاملين.. مناشدا المواطنين تفهم طبيعة الإجراءات الاستثنائية التي يتبعها البنك والتي قد تتزايد في ظل هذا التزاحم المستمر.

وأوضح أن البنك سيقوم بتلبية طلبات شراء الشهادات من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك الاتصالات الهاتفية على مركز الاتصال لطلب الادخار في هذا الوعاء، مشيرا إلى الانتظار على الهاتف أو إعادة التردد على القنوات الإلكترونية في غير أوقات الذروة أكثر راحة وأمانًا من التزاحم في الفروع أو المناطق العامة. 
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