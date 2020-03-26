AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صنعت من الأزمة إنجازات.. جامعة المنصورة تنتج مستلزمات وقاية شخصية من كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:47 م
جامعة المنصورة تُنتج
جامعة المنصورة تُنتج مستلزمات الوقاية الشخصية لمواجه كورونا
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أعلنت جامعة المنصورة إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا، نظرًا للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس الوبائي "كوفيد-19". 

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ الاحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات، خشية من انتشار الفيروس، حيث أنتجت جامعة المنصورة مستلزمات الوقاية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا. 

وأعلنت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة لـ35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.

واللجنة برئاسة الدكتورة نسرين عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي، وتنسيق كل من الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي، مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، وأسماء السيد من المستشفى، وطه فريد وممدوح العدل من حسابات المستشفى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح تجديدات قسم 7 جراحة بمستشفى الجامعة الرئيسي في المنصورة

جولة للمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة لمتابعة خطط التعامل مع كورونا

رئيس جامعة المنصورة يتفقد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمستشفيات

جامعة المنصورة تعلن توصيل الأدوية للطلاب المرضى فى المنازل

"عناية الخير".. مبادرة لتجهيز 35 عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة

تجهيز مركز العدوى الفيروسية بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. كورونا يركع أمام الصين.. فما هي وصفتها السرية؟

قبل إعلان قرارات التعليم الجديدة اليوم.. اعرف ماذا دار في الكواليس من مناقشات ومقترحات؟

القومي للبحوث: سنعلن قريبا عن لقاح مضاد لفيروس كورونا.. فيديو

بيان هام من الحكومة الروسية بشأن كورونا .. تفاصيل

حالة واحدة لاستخدام مضادات حيوية في ظل انتشار كورونا.. فيديو

بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

بعد إصابته بـ كورونا.. ظهور جديد لـ إدريس البا من الحجر الطبي

من غرفة النوم.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا