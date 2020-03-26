صنعت من الأزمة إنجازات.. جامعة المنصورة تنتج مستلزمات وقاية شخصية من كورونا

أعلنت جامعة المنصورة إنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا، نظرًا للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة الفيروس الوبائي "كوفيد-19".





يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ الاحتياطات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات، خشية من انتشار الفيروس، حيث أنتجت جامعة المنصورة مستلزمات الوقاية الشخصية لمواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة لـ35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.





واللجنة برئاسة الدكتورة نسرين عمر، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي، وتنسيق كل من الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي، مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، وأسماء السيد من المستشفى، وطه فريد وممدوح العدل من حسابات المستشفى.