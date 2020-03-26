بعد أن أصاب المشاهير والأمراء.. أخطاء احذريها لتحمى نفسك من فيروس كورونا

يعد أن أصاب فيروس كورونا أطباء وممرضات وساسة وأمراء ووزراء صحة أيضا نسوا أو لم يعرفوا طرق الوقاية، حذر الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الاستهانة بفيروس الكورون ا المستجد.



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وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن سلاما واحدا على مريض مصاب أو عناق أو لمس سطح ملوث ثم لمس الأنف أو الفم أو العين كفيل باكتساب العدوى.







أما عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من مخاطر العدوى، فأوضح أنها:





1. تجنب القبلات خاصة عند التدخين، أو مرض أحد الطرفين، أو انتشار نزلات البرد فى المجتمع، مع التأكيد على أن 20% من المصابين بنزلات البرد لا تظهر عليهم أى أعراض، لكنهم ينقلونها للآخرين.







2. التوقف عن تدخين التبغ بجميع أشكاله.







3.تجنّب تقبيل الشفاه، خاصة عند وجود قرحة أو ثآليل أو تشققات حول الشفتين أو في الفم عند أحد الطرفين.







4. الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.





5. تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وغسل الأيدي بالماء والصابون كثيرًا، خاصة بعد لمس أسطح ملوثة وقبل لمس الأنف أو الفم أو العين.







6. ممارسة آداب السعال، وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام ، وغسل اليدين بعد العطس.









8. الابتعاد عن المصابين بأى أعراض لنزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا الجديد.





9. الابتعاد عن الحيوانات البرية وعدم التعامل مع الحيوانات بدون اتباع طرق الو قاية.







10. طهي الطعام جيدا.

