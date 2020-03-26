أشرف صبحي يتبنى الأفكار الجديدة للشباب.. التفاصيل

يترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حلقات مناقشة أسبوعية بوزارة الشباب لأهم المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها ، وذلك في تجربة جديدة داخل مؤسسات القطاع الحكومي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فكره حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سيمنار علمي " مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فكره حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سيمنار علمي " مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة المصرية.