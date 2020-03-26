رئيس مجلس السيادة السوداني يُدين الهجوم الإرهابي بتشاد

أدان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي أجراه، اليوم /الخميس/، برئيس تشاد إدريس ديبي، الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "بوكو حرام" في تشاد، وخلّف العديد من القتلى والمصابين.





وعبر رئيس مجلس السيادة عن تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان، للشعب التشادي في مصابه الجلل.





وأكد رئيس مجلس السيادة وقوف وتضامن السودان مع تشاد والتصدي لأي استهداف تتعرض له والعمل على دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار فيها.





وشدد البرهان، على حرص السودان على تقوية ودفع العلاقات بين الخرطوم وانجمينا من أجل مصلحة البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين.





ووعد رئيس مجلس السيادة السوداني، الرئيس ديبي بزيارة انجمينا، حال انقشاع جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره.





في غضون ذلك .. أعربت وزارة الخارجية السودانية، نيابة عن حكومة وشعب السودان، عن إدانتها بأقوى العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي شنته جماعة "بوكوحرام" الإرهابية المتطرفة على موقع للجيش التشادي، والذي راح ضحيته 92 من العسكريين التشاديين إلى جانب عشرات الجرحى.





وتقدمت وزارة الخارجية السودانية بصادق التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية تشاد، مؤكدة وقوف السودان الكامل إلى جانب تشاد في معركتها ضد خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار بإقليم بحيرة تشاد والمنطقة بأسرها.





وشددت على أن أمن واستقرار تشاد، هو من أمن واستقرار السودان، داعية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة والقضاء عليها.