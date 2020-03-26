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رياضة

ريال مدريد يعلن تخصيص ملعب سانتياجو برنابيو لمحاربة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:53 م
ملعب سانتياجو برنانبيو
ملعب سانتياجو برنانبيو
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محمد السعيد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تخصيص ملعب سانتياجو برنانبيو لمحاربة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر نادي ريال مد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم بالتعاون مع المجلس الاعلى للرياضة، تحويل ملعب سانتياجو برنانبيو إلى مكان لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

وكان ريال مدريد، أعلن الخميس قبل الماضي، خضوع جيمع لاعبيه للحجر الصحي، بعد تأكد اصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد الإسباني، أعلن مؤخرا تأجيل مسابقة الدوري، لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.
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