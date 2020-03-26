شباب يفرح.. أبناء قنا ينظمون صرف المرتبات من ماكينات ATM

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الشكر لكل من شارك من أبناء قنا، فى مبادرة تنظيم المواطنين أمام ماكينات الـ ATM لصرف المرتبات، سواء ماديًا أو معنويًا.





وأكد محافظ قنا، بأن مثل هذه المبادرات الطيبة تعكس المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري وتؤكد وعى الشباب بأهمية دعم جهود وقرارات الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنهم قدموا مثالًا يُحتذى به في المشاركة المجتمعية والتعاون من أجل المصلحة العامة.





وكان عدد من الشباب بقنا، قد شارك فى تنفيذ مبادرة طيبة، استهدفت تنظيم تواجد المترددين على ماكينات الصراف الآلي ATM لصرف رواتبهم والتي يتوافد عليها عدد كبير من الموظفين مع بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، وذلك في إطار توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ففى مراكز قنا ونجع حمادي ودشنا وفرشوط، وفر الشباب، كراسي على نفقتهم الشخصية وتم تنظيمها أمام الماكينات مع ترك مسافات كافية بينها لمنع تكدس المواطنين، على أن يكون تواجدهم على الماكينات بالترتيب منعا للتكدس مع تعقيم الماكينات أولا بأول منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين العملاء، بالإضافة إلي توعيتهم للمواطنين بأهمية اتباع التعليمات الوقائية السليمة حفاظا علي سلامتهم.





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