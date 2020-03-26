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بوتين يشارك في قمة قادة العشرين الافتراضية لمكافحة كورونا.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 05:22 م
بوتين
بوتين
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية لمكافحة كورونا التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الخميس ، أن الوضع مع انتشار فيروس كورونا في روسيا سيتغير للأفضل حتمًا، وأن المسألة تكمن في مدة وفاعلية العمل المشترك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين، خلال لقائه برجال الأعمال، قوله: "عندما يتغير الوضع، وهو حتما سيتغير للأحسن، وهذا مئة بالمئة الأمر يكمن فقط في مدة وفاعلية عملنا المشترك".

وكان الرئيس الروسي وجه أمس الأربعاء خطابا متلفزا إلى الشعب الروسي طرح فيه سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لدعم قطاع الأعمال في ظل تداعيات انتشار كورونا.

ومن هذه الإجراءات اقترح الرئيس الروسي تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وأقساط التأمين، وفرض ضريبة على شريحة محددة من الودائع المصرفية.
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