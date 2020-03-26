رسميا.. تمديد فترة تأجيل الدوري الإنجليزي وإلغاء بعض المسابقات.. تفاصيل

يثير انتشار فيروس كورونا الذعر والقلق حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.









وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن تأجيل منافسات البريميرليج إلى الرابع من أبريل، قبل أن يتمدد التأجيل إلى الـ30 من أبريل المقبل، بسبب التفشي المتزايد للفيروس في البلاد.









وفي مفاجأة مدوية، نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإنجليزي عبر موقع تويتر، بيانًا رسميًا منذ قليل، أعلن خلاله إلغاء عدد من المسابقات الصغيرة في بريطانيا.









البيان أوضح أنه تم التوصل إلى قرار نهائي بإلغاء دوريات الدرجة الثالثة حتى السادسة، بجانب دوريات الهواة والمقاطعات، وكذلك دوريات السيدات بمختلف درجاتها.









وكشف البيان تفاصيل إلغاء الموسم، حيث أكد الاتحاد أنه لن يحصل أي نادٍ على لقب الدوريات الملغاة، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للهبوط والصعود، وكأن الموسم لم يجر من الأساس.





ولم يتطرق الاتحاد الإنجليزي إلى مصير البريميرليج، لكن صحيفة ديلي ميل، ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن تأجيلًا جديدًا للمنافسات، سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.