حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لقطات مصورة ترصد حيلة غريبة من نوعها لجأت إليها سيدة بريطانية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" أثناء التسوق بأحد المحلات التجارية الشهيرة، حيث أقدمت على ارتداء "فقاعة" خلال تنقلها، الأمر الذي أثار ذهول المارة والمتسوقين.





وكانت هذه السيدة، وهي من مقاطعة "كنت" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، قد غادرت منزلها داخل كرة خاصة بلعبة "زوربينج"، وهي عبارة عن لعبة ترفيهية يتدحرج فيها المتسابقون داخل كرات كبيرة على منحدرات ويكون الفائز من يصل إلى القاع أولًا، ويمكن أيضًا ممارستها على أسطح مستوية، وعادة ما تكون الكرات المستخدمة مصنوعة من البلاستيك الشفاف.





وشوهدت السيدة في اللقطات المرفقة وهي تقطع طريقها إلى المحل التجاري داخل الفقاعة أو الكرة الشفافة الكبيرة، ولدى وصولها إلى هناك، واصلت التحرك أو "التدحرج" بها في ممرات المتجر المختلفة، وكان برفقتها آنذاك شخص يحضر لها الأغراض من رفوف المتجر، لكنه لم يكن يتخذ أي إجراءات وقائية للحماية من العدوى.





يشار إلى أن هذه الواقعة حدثت في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ ولم يمض وقت طويل على تواجد هذه السيدة بالمتجر، حتى تدخل أحد الموظفين وطلب منها المغادرة، ورافقها الموظف وأحد حراس الأمن إلى خارج المتجر، بينما كانت ماتزال مرتدية الكرة الكبيرة في مشهد أثار سخرية عدد من الموجودين.



