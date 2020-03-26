بسعر 395 ألف جنيه ..تعرف على مواصفات سيارة جاك S7

كشفت القائمة السعرية الصادرة عن المجموعة العربية المنحدة القصراوي جروب عن أسعار سيارات جاك S7 والتي استقرت عند سعر 395 ألف جنيه خلال شهر مارس.





وتنتمي هذه السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المزود بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة قدرها 174 "حصان"وعزم أقصى للدوران 251 نيوتن/ نيوتن، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.





كما تعتمد تلك السيارة على منظومة الجر الأمامي ويمكنها من التسارع حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية كما يبلغ متوسط استهلاك "جاك S7"من الوقود نحو 8.8 لتر.

زودت سيارات جاك S7 بمجموعة من المواصفات القياسية وعوامل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP”.





وتحتوى السيارة على النظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في عجلةالقيادة “الكتروني” مع امكانيه التحكم بنظام الصوت من خلالها.





ووتضمن السيارة مجموعة من الكماليات الأخرى ومنها “مكييف هواء، وامكانيه طي المقاعد الخلفيد، مقاعد جلد، ومشغل أقراص مدمجة “MP3- DVD”، وبلوتوث مع مدخل USB، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومصابيح أمامية حساسة للاضاءة وغيرها”.