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مرأة

بطريقة صينية.. حيلة سحرية لتعقيم النقود من فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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 تنصح مراكز الصحة العامة باستخدام بطاقات الائتمان بدلا من استعمال النقود وغسل أيديهم، وعشرات الملايين من الناس يتعاملون معهم كل يوم وذلك للحد من انتقال فيروس كورونا .

ولكن للحد من انتشار الفيروسات التي تنتقل من خلال النقود اقترح أحد المواقع على شبكة الإنترنت النقود الورقية للكي الجاف في أعلى درجة حرارة .

كما يمكن  استخدام الميكروويف لتعقيم النقود وهذه التجربة جربتها امرأة في الصين ولكن انتهى بها الأمر بفواتير متفحمة في أقل من دقيقة لذلك يمكنك ان تضعها في الميكرويف ولكن لثواني.

كما يمكنك محاولة عزل الفواتير لبضعة أسابيع قبل التعامل معها مرة أخرى.
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