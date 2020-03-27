حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي وموقف كارتيرون من تجديد عقده ..تصريحات حاسمة لـ مرتضى منصور

كشف منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ضم قائد النادي الأهلي أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، و موقفه من التوقيع مع الجزائري حسين بن عيادة.





وقال منصور خلال حديثه على فضائية قناة " الزمالك" بخصوص التوقيع مع فتحي: "آخر مرة تحدثنا مع أحمد فتحي كانت في السابق، وقت أزمة عبد الله السعيد من أجل ضمه للفريق".





وتابع : "وقتها تحدث فتحي مع مسؤولي الزمالك، ومنذ حينها لم يحدث أي شيء آخر".





وعن المفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة قال: "مع كامل احترامي للجزائر، ولكننا لا نعرف من هو هذا اللاعب من الأساس ولم نتحدث معه





كما كشف م رتضى منصور أن نادي الرجاء المغربي له أحقية شراء المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للنادي المغربي مقابل حصول الزمالك على ما يقرب من 25 مليون جنيه.





وأعلن أن عقد الإعارة بين الناديين ينص على منح الرجاء أحقية شراء اللاعب، على أن يتم إخطار الزمالك بتفعيل الشرط قبل شهر من انتهاء الإعارة.





وأضاف مرتضى منصور أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني لم يضع أي شروط لتجديد عقده، وأضاف أن المدير الفني لم يطلب رحيل الايفواري رزاق سيسيه، مضيفا أن النادي تلقى عرضا بثلاثة ملايين دولار.





وأضاف مرتضى منصور أنه لم يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي سواء حسام عاشور أو أحمد فتحي، مضيفا أن التفاوض مع فتحي فقط كان عندما يتفاوض النادي مع عبد الله السعيد الموسم الماضي.





وقال رئيس القلعة البيضاء أنه لم يتفاوض النادي مع فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، وأضاف مرتضى منصور أن النادي لم يعرض على حازم إمام الحصول على 6 ملايين جنيه لتجديد عقده.





وأوضح أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لم يتلق عرضا من نادي النصر السعودي كما تردد في الفترة الماضية.





نفى المستشار مرتضى منصور الدخول في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة والتونسي فخر الدين بن يوسف لضم احدهما لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد.





وأكد رئيس نادي الزمالك أنه لم يتم التحدث مع أي لاعب للموسم الجديد في الوقت الحالي خاصة أنه لم يتم عقد مع الجهاز الفني لمناقشة احتياجات الفريق في الموسم الجديد بشأن الصفقات أو الراحلين.