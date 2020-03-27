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خبير تربوي: أزمة كورونا دعمت التعليم الإلكتروني.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:33 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
أشاد الدكتور سليم عبد الرحمن الأستاذ التربوي بكلية التربية جامعة القاهرة، بدور الدولة في التخطيط الجيد، ومواجهة الأزمة الحالية.


وقال الدكتور سليم عبد الرحمن خلال حواره لـ برنامج"صباح الخير يامصر" الذي يذاع علي الفضائية الأولي، إن قطاع التعليم من اهم القطاعات التي تواجه ازمة كبيرة، بسبب ماكان سيسببه تكدسات الطلبة من كوارث.


وأضاف الدكتور سليم عبد الرحمن، أن الازمة الحالية، من شأنها ان يتم تدريب الطالب علي نظام التعليم عن بعد، والذي ناشدت به الوزارة منذ فترة طويلة.


وأشار، إلي أن الوزارة تقوم بتدريبات كبيرة للمعلمين للأتجاه للتعليم عن بعد، وتدعيم التعليم الألكتروني، موضحا أن التعليم عن بعد هو الانجح والاوفر للجهد ، والخوف ناتج فقط عن حداثة التجربة.
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