باريس سان جيرمان يعلن بيع قمصان الفريق لمواجهة فيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن عرض قمصان الفريق الاول لببيع في مزاد علني والمساهمة في حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد .





وعرض فريق باريس سان جيرمان 1500 قميص بسعر 175 يورو للقميص في متجر النادي الفرنسي .





واضاف الفريق عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ان الفريق طبع عبارة الجميع متوحد لمواجهة فيروس كورونا وان جميع الاموال التى ستجني سيتم توجيهها الي العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات لمواجهة كورونا



