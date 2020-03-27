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رياضة

باريس سان جيرمان يعلن بيع قمصان الفريق لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:22 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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عبدالله هشام
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن عرض قمصان الفريق الاول لببيع في مزاد علني والمساهمة في حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد .

وعرض فريق باريس سان جيرمان 1500 قميص بسعر 175 يورو للقميص في متجر النادي الفرنسي . 

واضاف الفريق عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ان الفريق طبع عبارة الجميع متوحد لمواجهة فيروس كورونا وان جميع الاموال التى ستجني سيتم توجيهها الي العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات لمواجهة كورونا 

وخلال الساعات القليلة الماضية بيع عدد كبير من القمصان لجماهير الفريق بهدف دعم القطاع الصحي .
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