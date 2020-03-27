بعد إصابة جونسون بـ كورونا.. الحكومة البريطانية تواجه شبح العزل الصحي

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أنه من المتوقع خضوع الحكومة البريطانية جميعها للعزل الذاتي، بعد نبأ إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن وزيري الصحة والمالية قد يخضعان للعزل الذاتي نتيجة مخالطتهما لرئيس الوزراء بوريس جونسون.



