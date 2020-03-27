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أخبار العالم

بعد إصابة جونسون بـ كورونا.. الحكومة البريطانية تواجه شبح العزل الصحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:57 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أنه من المتوقع خضوع الحكومة البريطانية جميعها للعزل الذاتي، بعد نبأ إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن وزيري الصحة والمالية قد يخضعان للعزل الذاتي نتيجة مخالطتهما لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت اصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن جونسون يخضع الآن للحجر الصحي في مقر رئاسة الوزراء 10 داوننج ستريت بالعاصمة لندن.

وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رعايا المملكة من مخالفة الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون اعتقالا وغرامات.

وحسب القواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، بإمكان أفراد الشرطة أن يطالبوا المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".
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