للوقاية من كورونا.. ارفع قوة جهازك المناعي بهذا المشروب الخارق

مع انتشار فيروس كورونا المستجد يجب على الأفراد تقوية مناعتهم لمقاومة الفيروسات والميكروبات المنتشرة، حيث تظهر أعراض فيروس كورونا المستجد خلال 14 يوما.
وتساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، وإذا كنت تبحث عن طرق لمنع نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي زيارة متجر البقالة المحلي والتخطيط لوجباتك تعزز جهازك المناعي.
ويعتبر مشروب الزنجبيل بالليمون من المشروبات التي تساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي واليكم طريقة تحضيره:
المقادير
4 قطع زنجبيل
2 ليمون مقطع
طريقة التحضير
- في ابريق ماء ساخن ضع الليمون
- ثم اضف الزنجبيل وقلبه جيدا