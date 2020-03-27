AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للوقاية من كورونا.. ارفع قوة جهازك المناعي بهذا المشروب الخارق

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مع انتشار فيروس كورونا المستجد يجب على الأفراد تقوية مناعتهم لمقاومة الفيروسات والميكروبات المنتشرة، حيث تظهر أعراض فيروس كورونا المستجد خلال 14 يوما.

وتساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، وإذا كنت تبحث عن طرق لمنع نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي زيارة متجر البقالة المحلي والتخطيط لوجباتك تعزز جهازك المناعي.

ويعتبر مشروب الزنجبيل بالليمون من المشروبات التي تساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي واليكم طريقة تحضيره: 
 المقادير 
 4 قطع زنجبيل 
2 ليمون مقطع 

 طريقة التحضير 
- في ابريق ماء ساخن ضع الليمون 
- ثم اضف الزنجبيل وقلبه جيدا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب زنجبيل بالليمون؟

لن تصدق .. نوع رخيص من الخضراوات يحميك من فيروس كورونا المستجد

لا تتوقف عن تناولها.. 4 أطعمة تحميك من فيروس كورونا

هتخف لوحدك.. استشارى مناعة يكشف الفرق بين أعراض الكورونا والأنفلونزا.. فيديو

ترشيحاتنا

سيغيب 4 أشهر.. محمد صلاح يضع كلوب في ورطة

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور

وفاة الفنان جورج سيدهم

خبر سار.. جهاز جديد للكشف عن كورونا في أقل من 3 ساعات

احم نفسك من كورونا .. زيادة الملح تقضي على الجهاز المناعي

شاهد.. باللون الأسود | جميلة عوض تتألق فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور

للوقاية من كورونا.. الطريقة الأمثل لتعقيم البيت في الحجر المنزلي