تحرك عاجل من الصحة بعد رصد شخص مشتبه بإصابته بـ كورونا في قنا

دفعت مديرية الصحة بقنا، بفريق من الطب الوقائي، لتعقيم وتطهير منطقة محيطة بمنزل شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، مع فحص أسرة المصاب للتأكد من سلامتهم.





بدأ الفريق بتعقيم عدد كبير من المنازل بقرية البراهمة، وتوعيتهم بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، وضرورة العزل الذاتي في المنازل حفاظًا علي صحتهم.





قالت انتصار عليوة "من أبناء القرية"، إن فريق الطب الوقائى تولى عملية رش وتعقيم عدد من منازل القرية المحيطة بمنزل الشخص المصاب بفيروس كورونا، مع توقيع الكشف الطبى على أسرته للتأكد من خلوهم من أى أعراض مشابهة، وهو ما ساهم فى حالة اطمئنان لدى أهالى القرية.





كانت قرية البراهمة التابعة لمركز قفط، شهدت مشاركة واسعة من شباب القرية في أعمال تطوعية لتعقيم قريتهم، وتوعية أهاليهم بمخاطر فيروس كورونا، فضلا عن أبنائهم مبادرة لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة بالقرية.

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