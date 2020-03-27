محافظ الوادي: فتح منفذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع الصوب الزراعية بالكيلو ١٠ طريق الخارجة - أسيوط المقام على مساحة ٢٥ فدانا، حيث يشمل ٢٠ صوبة لإنتاج الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان بالإضافة إلى مشاتل للخضار والنخيل والفاكهة.





وكلف الزملوط مركز الخارجة التنسيق مع الجمعية الشرعية لفتح منفذ لبيع منتجات المشروع بميدان البساتين للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك لمنع استغلال التجار ومحاولاتهم رفع الأسعار خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





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من جانب آخر أكد المحافظ، جاهزية الاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب جاهزية مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار والانتهاء من عمل جسور حماية وذلك تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول.





كانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من أنه بدءا السبت من القادم بالتزامن مع فصل الربيع ستشهد البلاد موجة عواصف ترابية فقط دون سقوط أمطار، وبرودة خلال فترات النهار وشدة برودة أثناء فترات الليل.