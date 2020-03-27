AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محمود محي الدين: الاقتصاد العالمي سيتغير جذريًا بعد تفشي وباء كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، النائب الأول السابق لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية، أن ترتيب أهمية التوجهات العظمي على الصعيد العالمي كالتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية والتحول الرقمي وتغيرات الاقتصاد العالمي وعدم استقرار الأسواق وانتشار الأوبئة وغيرها قد تغير بصورة جذرية بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوي العالم.

وقال محي الدين خلال أول ندوة رقمية أقامتها جامعة إسلسكا مصر ضمن سلسلة ندوات تعقدها الجامعة خلال الفترة المقبلة حول تداعيات الأزمة العالمية الحالية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأعمال، أنه أصبح لا مفر من إعادة ترتيب الأولويات على مستوى العالم بحيث تصبح البنية التحتية للدول أكثر استعدادا للتعامل مع مثل هذه الكوارث مع تشديده على ضرورة الحفاظ على حق المهمشين في حياة كريمة توفر لهم الرعاية الصحية والتعليم وسبل المعيشة الأساسية.

وأضاف محي الدين خلال الندوة التي أدارها الدكتور هشام صادق، أستاذ الإدارة بجامعة إسلسكا، أن التوصيات الأخيرة الصادرة عن اجتماع مجموعة العشرين ركزت على التحديات التي تواجه العالم وكيفية مواجهتها من خلال تبني أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تعد «روشتة علاجية» على الدول القيام بها من خلال إصدار القوانين والتشريعات المساندة.

وأشار محي الدين، إلى أن كارثية الوضع الحالي على مستوي العالم بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم تؤكد على ضرورة فتح قنوات اتصال وتعاون بين كافة دول العالم في جميع المجالات من أجل محاولة ابتكار سبل لعبور مرحلة الكساد المقبلة.

يذكر أن الندوة استمرت بجامعة اسلسكا مصر نحو ساعتين من السابعة مساء الخميس حتي التاسعة مساء، وحضرها افتراضيًا (الكترونيا) نحو 2300 متابع.

وتعد جامعة اسلسكا أول جامعة متخصصة في إدارة الأعمال بشكل غير تقليدى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم إنشائها في مصر في إطار التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا، وتتولي الجامعة تدريب الكوادر في الجهاز الإداري للدولة على مهارات القيادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: نعمل في 39 مشروعا قوميا تهدف إلى بناء الإنسان

خلال مشاركته في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.. وزير التعليم العالي: نعمل في 39 مشروعًا قوميا.. الوزارة نجحت في فتح مسار جديد يضاف للمنظومة بصدور قانون إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية

الصقر وعمر ربيع ياسين يزوران جامعة اسلسكا للتعاون فى علوم الإدارة الرياضة

9 مارس ندوة للتعريف بمبادرة محو الأمية بألسن عين شمس

جامعة مصر توقع بروتوكولا مع العامة لتعليم الكبار للقضاء على الأمية

عادل صقر: تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري على رأس أولويات الدولة

ترشيحاتنا

في تصريحات جديدة .. وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب التعليم الفني

رحيل جورج سيدهم.. تعرف على سبب تأخره في الزواج

بشرى سارة.. هاني الناظر يعلن مفاجأة عن علاج كورونا

نداء عاجل من وزير النقل للمواطنين بشأن التكدس قبل الحظر.. فيديو

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

لمدة أسبوعين.. تطبيق حظر كلي في تلك المناطق السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيجاما وبدون ماكياج.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها فى المنزل

الكافيه في البيت.. طريقة عمل اللاتيه

تناولها يوميا.. 3 وسائل سريعة لتقوية جهاز المناعة