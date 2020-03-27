محمود محي الدين: الاقتصاد العالمي سيتغير جذريًا بعد تفشي وباء كورونا

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، النائب الأول السابق لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية، أن ترتيب أهمية التوجهات العظمي على الصعيد العالمي كالتحولات الديموغرافية والتغيرات المناخية والتحول الرقمي وتغيرات الاقتصاد العالمي وعدم استقرار الأسواق وانتشار الأوبئة وغيرها قد تغير بصورة جذرية بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوي العالم.





وقال محي الدين خلال أول ندوة رقمية أقامتها جامعة إسلسكا مصر ضمن سلسلة ندوات تعقدها الجامعة خلال الفترة المقبلة حول تداعيات الأزمة العالمية الحالية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأعمال، أنه أصبح لا مفر من إعادة ترتيب الأولويات على مستوى العالم بحيث تصبح البنية التحتية للدول أكثر استعدادا للتعامل مع مثل هذه الكوارث مع تشديده على ضرورة الحفاظ على حق المهمشين في حياة كريمة توفر لهم الرعاية الصحية والتعليم وسبل المعيشة الأساسية.





وأضاف محي الدين خلال الندوة التي أدارها الدكتور هشام صادق، أستاذ الإدارة بجامعة إسلسكا، أن التوصيات الأخيرة الصادرة عن اجتماع مجموعة العشرين ركزت على التحديات التي تواجه العالم وكيفية مواجهتها من خلال تبني أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تعد «روشتة علاجية» على الدول القيام بها من خلال إصدار القوانين والتشريعات المساندة.





وأشار محي الدين، إلى أن كارثية الوضع الحالي على مستوي العالم بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم تؤكد على ضرورة فتح قنوات اتصال وتعاون بين كافة دول العالم في جميع المجالات من أجل محاولة ابتكار سبل لعبور مرحلة الكساد المقبلة.





يذكر أن الندوة استمرت بجامعة اسلسكا مصر نحو ساعتين من السابعة مساء الخميس حتي التاسعة مساء، وحضرها افتراضيًا (الكترونيا) نحو 2300 متابع.



