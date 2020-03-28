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هبة السويدى: وفرنا كمامات وقفازات طبية لدعم العاملين في القطاع الصحي

السبت 28/مارس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر"، عن توفير كمامات وقفازات طبية لدعم العاملين في القطاع الصحي، مضيفة :"سنبدأ التوزيع الأحد المقبل".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على قناة "on"، أن المجتمع المدني يجب أن يقوم بدوره في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، لافتة إلى أنها بحثت عن الأدوات التي يحتاجها الطلاب من أجهزة تنفس وأدوات الوقاية للأطباء والتمريض.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر"، أنه تم التواصل مع المصانع التى تنتج تلك الأدوات وتم الاتفاق على كميات كل أسبوع حيث يتم توريد من 10 آلاف إلى 15 ألف قطعة للمستشفيات.هبة السويدى: وفرنا كمامات وقفازات طبية لدعم العاملين في القطاع الصحي
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