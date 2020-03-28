محافظ الوادي الجديد يتابع خطة أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة حملة تطهير وتعقيم شوارع مدينة الخارجة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: إن عملية التعقيم تمت بالاستعانة برجال ومعدات إداراتي الحماية المدنية وقاعدة الجراد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه الزملوط بتنفيذ عملية التطهير بشكل يومي لمنع العدوى، مشددا بضرورة التركيز على أماكن التجمعات والشوارع القديمة بالمدن، ومواقف السيارات والمستشفيات والوحدات الصحية والمناطق المحيطة بها.

من جانب آخر أكد الزملوط، أنه لا يوجد خسائر إثر موجة الرياح المحملة بالأتربة التي تعرضت لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

أضاف الزملوط، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

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