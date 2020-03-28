هنفطر إيه النهاردة.. بيض بالسوسيس و سلطة فول حراتي أخضر بالجبن

هنفطر إيه؟ سؤال يحير كثيرين خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة و يتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم نشاطهم طوال اليوم.





بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى





مكونات البيض بالسوسيس:-

- سوسيس

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود









- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشويه قليلا ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل





- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر البيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس



