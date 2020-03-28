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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. بيض بالسوسيس و سلطة فول حراتي أخضر بالجبن

السبت 28/مارس/2020 - 09:00 ص
هنفطر اية انهاردة
هنفطر اية انهاردة ..بيض بالسوسيس و سلطة فول حراتي أخضر بالجب
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه؟ سؤال يحير كثيرين خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم نشاطهم طوال اليوم.

 
بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى

مكونات البيض بالسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير اومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشويه قليلا ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر البيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيها جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس


مقادير سلطة فول أخضر بالجبن للشيف الشربيني :

فول أخضر 
طماطم 
بطاطا محمرة 
ثوم 
خل بلسمي 
عصير ليمون 
ريحان جاف 
زعتر جاف 
ملح 
فلفل اسود 
جبنة حلوم 
زيت زيتون 

طريقة تحضير سلطة فول أخضر بالجبن

* تقطع جميع المكونات ثم تخلط سويًا.

* تغرف في طبق التقديم ثم تقدم بالهنا.
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