أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون.. تصريحات متعب عن الخطيب وعاشور

ننشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل عن تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل اعتزاله التي جمعت بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث القلعة البيضاء لتخفيض عقود لاعبيه، غير صحيح.
فجر عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، مفاجأة بخصوص مرضه.
كتب النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي نهاية واحد من أهم أساطير القلعة الحمراء الذين لم يرتدوا أي قميص طوال تاريخهم سوى قميص المارد الأحمر وهو حسام محمد عاشور سند.
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.