AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون.. تصريحات متعب عن الخطيب وعاشور

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي: 


كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعتزل عن تفاصيل الجلسة الأخيرة قبل اعتزاله التي جمعت بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.


قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث القلعة البيضاء لتخفيض عقود لاعبيه، غير صحيح.


فجر عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، مفاجأة بخصوص مرضه.


كتب النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي نهاية واحد من أهم أساطير القلعة الحمراء  الذين لم يرتدوا أي قميص طوال تاريخهم سوى قميص المارد الأحمر وهو حسام محمد عاشور سند.


قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الزمالك.. صفقتان من العيار الثقيل .. ومرتضى منصور يرفض حسام عاشور

أخبار الرياضة.. تفاصيل لـ قضية الزمالك ضد كهربا.. حقيقة إصابة أزارو بفيروس كورونا.. صدمة لـ حسام عاشور

مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وحسام عاشور

أخبار الرياضية| تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.. مد إيقاف الدوري المصري.. مفاجأة بشأن مصير حسام عاشور مع الأهلي

أخبار الرياضة | رمضان صبحي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي.. وصحفي يدافع عن محمد صلاح

هل يحدد وائل جمعة وعماد متعب قرار حسام عاشور في الاعتزال

ترشيحاتنا

ماذا يحدث في حالة وفاة المستأجر؟.. النقض توضح

مطرب أرابيسك يكشف سر تركه العمل مع عمار الشريعي

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

ارتدى البشر الكمامات فتنفس الكون.. كيف استفادت الأرض من فيروس كورونا؟

رحيل جورج سيدهم.. تعرف على سبب تأخره في الزواج

بعد كارثة الإسكندرية .. محافظ جنوب سيناء يغلق شواطئ المحافظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أمل جديد.. حقيقة علاج كورونا بتطعيم الدرن

وفاة أصغر حالة في أوروبا بفيروس كورونا.. لم تعان من أي مرض