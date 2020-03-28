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محافظات

لم يعطلها الكورونا.. الفيوم تشن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

السبت 28/مارس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

واصلت مديرية الزراعة بالفيوم بقيادة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة حملاتها المرورية على مدار اليوم، وخاصة عمل الحملات خلال الإجازات الرسمية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها وقبل تفاقمها تنفيذا لتوجيهات المشددة لسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء عليها والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال ، خاصة بعد لجوء البعض لاستغلال الظروف التى تمر بها البلاد ظانين أن لا يتابعهم أحد لانشغال الجميع مع فيروس كورونا المستجد إلا أن هذا ليس كان مانعا لإدارة حماية الأراضي للتصدي للمتعدين على الأرض الزراعية.


وقال وكيل الوزارة إن هناك لجانا مرورية من قبل إدارة الحماية بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والجهات المعنية وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفين والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.


وأضاف في إطار ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بإزالة اليوم الجمعة بناحية شكشوك ابشواى على مساحة ه١ سهم باسم مني عوض في حضور مدير الجمعية ومسؤول فني الوحده المحليه الاستاذ جمال فرحات.


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وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدى بطريق الشوبك زمام سنورس أول باسم هالة محمد علام بحضور المهندس مصطفى عبدالهادى والمهندس عيد سيد والمهندس الحسين محمد ومسئولي الحماية بالإدارة ومدير الجمعية.


وأيضا نفذت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس الفى كامل مدير الإدارة إزالة تعدي لعدد 3 حالات   بجمعية عفيفى أرض الشريف علي مساحة 1 قيراط وحالتين بجمعية فانوس على مساحة قيراط 1 بحضور المهندس عرابى محمد حماية الأراضى الإدارة الزراعية ومدير الجمعيه عماد مسعود والمهندس فرج حماية بالتنسيق مع مجلس المدينة بمشاركة محمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينة.

لم يعطلها الكورونا.. الفيوم تشن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
لم يعطلها الكورونا.. الفيوم تشن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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