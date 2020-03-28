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رياضة

البريميرليج على كف عفريت.. وأندية إنجلترا مهددة بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا ..تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 12:17 م
الدورى الانجليزي
الدورى الانجليزي
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف، عن أن أندية الدورى الإنجليزي تسعى بقوة إلى إلغاء المسابقة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.


ووفقا لتقرير صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الأندية تسعى إلى حرمان ليفربول من لقب بطولة الدورى، وفي حال إعلان الاتحاد الإنجليزي إلغاء المسابقة؛ سيؤدي إلى حرمان جميع الأندية من المشاركة في بطولة دورى أبطال أوروبا. 


وأضافت الصحيفة، أنه سيكون تهديدا كبيرا على الأندية الإنجليزية حال نجحت باقي الاتحادات في أوروبا من استكمال المسابقة وسيتم حرمان الجميع من المشاركة في البطولات القارية وعلي رأسها ليفربول.


جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دورى أبطال أوروبا لمدة موسمين بسبب اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف.

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