أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام عاطلين، مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث تم ضبطهما.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما (عاطل "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم).





باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، وأضاف 6 أشخاص من المجنى عليهم بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.