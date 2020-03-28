2 مليون و448 ألف جنيه لـ 4897 عاملا غير منتظم بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية أنه تم تسجيل 4897 مواطن بالقليوبية ضمن العمالة غير المنتظمة على موقع وزارة القوى العاملة.

وقالت المديرية فى بيان لها اليوم،إنه تم توفير مبلغ 2448500 جنيه بواقع 500 جنيها لكل عامل ضمن العمالة الغير منتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن على أن يبدأ موعد الصرف لهم 2 أبريل المقبل كما أنه جاري تسجيل باقي أسماء العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت المديرية أنه يتم تجهيز باقي العمالة المسجلة على موقع الوزارة حتى الآن حيث وصل عددهم 13522 مواطنا كما أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف لهم فور إعدادهم علما بأن آخر منحة صرفتها المديرية للعمالة الغير منتظمة كانت منحة المولد النبوي الشريف تم صرفها لعدد 2886 مواطن بإجمالي مبلغ 1343000 جنيها.

من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافتيرات يومى الجمعة والسبت وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.