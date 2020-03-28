إصابات خطيرة.. سقوط شاب أسفل عجلات القطار بمحطة دمنهور

أصيب شاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالساق اليسرى واليمنى وجروح متعددة بالجسم، نتيجة سقوطه من قطار الركاب رقم 616 بمحطة السكة الحديد بدمنهور وتم نقل المصاب للمستشفى التعليمى بدمنهور لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة السكة الحديد يفيد بسقوط أحد الركاب أسفل القطار رقم 616 أثناء ركوبه بمحطة السكة الحديد بدمنهور والمتجه لمحافظة الإسكندرية.





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "حمدي السيد محمد" 45 سنة، ومقيم بمدينة دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك بالساق اليسرى واليمنى وجروح متعددة بالجسم.





وتم نقل المصاب لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



