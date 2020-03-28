الحركة الوطنية يرحب بدعوة الحزب الصيني لحشد المجتمع الدولي لمكافحة كورونا

رحب حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ، بدعوة الحزب الشيوعي الصيني، للتعاون في حشد القوى الدولية لمواجهة فيروس كورونا وتحقيق الانتصار عليه وحماية البشرية من هذا الكابوس المزعج الذي بات يهددها .

وأكد حسين لممثل الحزب الشيوعي الصيني بسفارة الصين في القاهرة، في خطاب رسمي بعثه إلى حزب الحركة الوطنية المصرية قائلا : أنهم يسعون لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء العالمي عبر حشد الأحزاب الفاعلة في جميع أنحاء العالم، لمكافحة الفيروس القاتل.

وأضاف ممثل الحزب الشيوعي الصيني في خطابة للحركة الوطنية ، أن مشاركة حزب الحركة الوطنية المصرية في المبادرة يساهم في حشد قوى المجتمع الدولي لمكافحة الوباء وتحقيق الانتصار النهائي.





وفي هذا السياق أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب يرحب بكل المبادرات والحلول المقترحة من جميع الهيئات والأحزاب العالمية لمواجهة خطر فيروس كورونا والتوعية بطرق الوقاية والنجاة من هذا الوباء.



وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، سبق أن طالب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بضرورة القيام التعاون فيما بينها حتى نتمكن من عبور عنق الزجاجة، لذا يسعد الحزب المشاركة بقوة في هذه المبادرة الدولية.

من جانبه أكد هشام الهرم الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن فلسفة العمل داخل الحزب تقوم دوما على المشاركة واقتراح المبادرات التي تصب في صالح المجتمع وخاصة وقت الأزمات فشعارنا دوما أفعال لا أقوال، موضحا أن العالم لن يخرج من هذه المحنة الا بمشاركة جميع الهيئات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقيام بدورهم حتى ننتصر على الوباء.



وأضاف أن حزب الحركة الوطنية كان سباقا في النزول إلى الشوارع لتطهيرها وتعقيمها من الفيروس كما دشن حملات للتوعية بخطورة المرض وسبل الوقاية منه من خلال الملصقات والبيانات فضلا عن برامج مصورة يتم بثها عبر اليوتيوب.







وأكد أن وباء الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد والذي انتشر في جميع أنحاء العالم، في طريقه إلى الانحسار بفضل تكاتف العالم بمؤسساته الرسمية والمدنية في مواجهته.