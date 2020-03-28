شاهد.. رد فعل مفاجئ من ترامب بعد اكتشاف إصابة مسؤولة أمريكية بحمى

فوجئ حضور مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة برد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان منسقة شؤون التعامل مع فيروس كورونا، الطبيبة ديبورا بيركس، أنها أصيبت بارتفاع حرارة قبل يومين.





وأمام الحضور وعدسات الصحافة سارع الرئيس الأمريكي بالابتعاد بضع خطوات عن الطبيبة التي كانت تقف بجواره، قبل أن يبتسم مازحًا ويعود للوقوف بجوارها.





وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة وباء كورونا.





وأصدر ترامب أمرا لوزير الدفاع مارك اسبر باستدعاء أفرادا من قوات الحرس الوطني والاحتياط ومنتسبي الجيش وذلك لتعزيز جهود مواجهة فيروس كورونا.





وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في لبيان إن وزراء الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية سيتشاوران مع مسؤولي الدولة قبل "أي استخدام محتمل" لوحدات مكونة من الحرس الوطني بموجب الأمر التنفيذي.





في سياق آخر، طالبت منظمات أمريكية ترامب بتعليق العقوبات على دول مثل كوبا وفنزويلا بسبب انتشار كورونا.





وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 600 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.