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رياضة

نجم نابولي يبتعد عن مانشستر يونايتد ويقترب من هذا النادي

السبت 28/مارس/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تشتد المنافسة خلال الصيف المقبل بين عمالقة القارة الأوروبية، على ضم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا، تألق بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، مما وضع اسمه على قائمة المرشحين للرحيل عن نادي الجنوب الإيطالي.

وكشفت شبكة ESPN الأمريكية، أن كوليبالي ابتعد عن الانتقال إلى مانشستر يونايتد، واقترب أكثر من أي وقت مضى، للالتحاق بصفوف باريس سان جيرمان.

النادي الباريسي يرغب في إضافة المزيد من القوة والحيوية على خط دفاعه، خاصة أن البرازيلي تياجو سيلفا، بات يبلغ من العمر 35 عامًا.

الشبكة أوضحت أن كوليبالي اشترى منزلًا يطل على برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، بـ4 ملايين دولار، مما يعني أن انتقاله إلى النادي الباريسي، أصبح أمرًا محسومًا.

وكانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أشارت إلى أن النادي الباريسي اتفق مع كوليبالي على منحه راتبًا يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا.

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