إيطاليا تقر 4.7 مليار يورو إضافية للمساعدة في مواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي اعتماد تشريع جديد يتيح 4,7 مليار يورو لمساعدة الأشخاص في المدن المتضررة من فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب تلك الجائحة، منتقدا غياب مواقف ادة الاتحاد في اعتماد خطة موحدة لمواجهة وباء كورونا.





ورتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 10023 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 92472، وذلك بعد تسجيل 5974 إصابة جديدة.





فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



