AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا تقر 4.7 مليار يورو إضافية للمساعدة في مواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:10 م
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي اعتماد تشريع جديد يتيح 4,7 مليار يورو لمساعدة الأشخاص في المدن المتضررة من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي  من انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب تلك الجائحة، منتقدا غياب مواقف ادة الاتحاد في اعتماد خطة موحدة لمواجهة وباء كورونا.

ورتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 10023 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 92472، وذلك بعد تسجيل  5974  إصابة جديدة.

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. إيطاليا تخصص 25 مليار يورو بعد تفشي كورونا

أرقام مرعبة.. كورونا يجتاح أوروبا وأمريكا .. ومحاولات لاحتواء تفشي الفيروس

رقم صادم جديد.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم لومبارديا الإيطالي لـ 39415

كنائس إيطاليا تمتلئ بـ نعوش ضحايا كورونا.. صور

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد عزلهم بسبب كورونا .. اول لقطات من داخل قريتي ابوجرج والقيس فى المنيا.. فيديو وصور

الموت يفجع الفنانة آمال رمزي وإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

شاهد كيف طمأن مستشار الرئيس للصحة المصريين بشأن كورونا؟.. فيديو

بسبب كورونا.. أغنى رجل في العالم يتسول تبرعات لموظفيه

هل أكمل قراءة القرآن حال انتقاض الوضوء أم يجب تجديده .. مستشار المفتي يجيب

نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل