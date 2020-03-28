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توك شو

أحمد موسى يتوعد منشئ صفحات مزورة باسمه

السبت 28/مارس/2020 - 10:55 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
توعد الإعلامي أحمد موسى،  كل من أنشأ صفحات مزورة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم بلاغات للنيابة العامة.

وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "سأتقدم ببلاغات للنيابة العامة ضد كل من ينشئ صفحات باسمي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هؤلاء مروجون للشائعات والأكاذيب، يدشنون صفحات مزورة باسمي لنشر وترويج أخبار وبيانات كاذبة بهدف إثارة القلق ونشر الفوضى".

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "لو هتنشر حاجة غلط عن كورونا حبس عامين وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة  المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"أتوجه بالتحية الى جيش مصر الأبيض المواجه فيروس كورونا والأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت يوميا  وهم خط المواجهة الاول".
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