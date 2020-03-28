أحمد موسى يتوعد منشئ صفحات مزورة باسمه

توعد الإعلامي أحمد موسى، كل من أنشأ صفحات مزورة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم بلاغات للنيابة العامة.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": " سأتقدم ببلاغات للنيابة ا لعامة ضد كل من ينشئ صفحات باسمي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " هؤلاء مروجون للشائعات والأكاذيب، يدشنون صفحات مزورة باسمي لنشر وترويج أخبار وبيانات كاذبة بهدف إثارة القلق ونشر الفوضى".





واكمل الإعلامي أحمد موسى : " لو هتنشر حاجة غلط عن كورونا حبس عامين وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ايدينا معلقة في ايدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي".



