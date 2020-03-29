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فن

رسالة فيفي عبده لـ الصيادلة.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 02:01 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد نحلة

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو من داخل منزلها أثناء اتباعها لإجراءات السلامة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وقامت بتوعية متابعيها بضرورة البقاء داخل منازلهم.


كما وجهت رسالة إلى الصيدليات طالبتهم بعدم استغلال الأزمة وزياده أسعار المواد المطهرة والكمامات.


وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت فيديو عبر إنستجرام قالت فيه: "مساء الخير يا جماعة أنا عايزة أقولكم إنى ملتزمة في البيت، علشان خايفة على نفسي، الموضوع جد جدا بدليل إن المطارات كلها مقفولة، بدليل إن فيه حوادث كتير بتحصل للناس بسبب فيروس الكورونا ولا مش المكرونة، في كل أنحاء العالم، يا رب الطف بينا".

 

وتابعت :" يا جماعة اقعدوا ادعوا كدا إن ربنا يلطف بينا يا جماعة، بلاش تنزلوا يا جماعة إلا للضرورة القصوى، واهو هيعملوا حظر تجول، البلد كلها فاضية، حرام عليكوا اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت وانا هتراسل معاكم من البيوت، كلنا نتراسل مع بعض من البيوت، علشان خاطري بقي ولا كورة ولا مش كورة".
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