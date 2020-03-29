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أخبار البلد

متابع لأيمن بهجت قمر: ياريت تتقوا ربنا فينا بعد كورونا.. شاهد رد فعله

الأحد 29/مارس/2020 - 06:23 ص
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
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مصطفى كرم
وجه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر نصائح بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، مما أدى إلى تدهور نفسية العديد من الأشخاص. 


وغرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏مش عايز حد يحبط ولا يتشائم ولا يستسلم.. فتره وهتعدي بس بعدها هتشوفوا.. الكل عنده طاقة وطاقة جبارة، وبعد الركود هيبقى فيه انطلاق وده مش كلام.. اللي جاي فعلا هيبقى خير وخير كبير بإذن الله تفائلوا تفائلوا تفائلوا".

وجاء تعليق أحد متابعيه: "‏‎أهم شي بعد خروخنا من الأزمة دي ياريت تتقوا ربنا فينا ونبطل الأغاني والعري ونخاف ربنا علشان لو ما رجعنا لربنا المرة الجاية هيخسف بينا الارض".

ليرد علية أيمن بهجت قمر قائلا" ‏‎لما تشوفني بعري رجليا ابقى قوللي كدة أشكرك".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 40حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلي576 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 6حالات وفاة جدد كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 121‪حالة حتي الأن. 


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