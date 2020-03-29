أخبار الرياضة.. مخطط اتحاد الكرة عقب أزمة وردة.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. وبيراميدز يغري فتحي بـ 15 مليون جنيه

نشر موقع "صدى البلد" فجر الاحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هاني أبو ريدة أرسل عبر جروب واتس اب للاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد عمرو وردة.









أكد الاعلامي أحمد شوبير، أنه سيترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، اذا سمحت له الفرصة ولم تتضارب مع عمله الاعلامي.





نشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي صورة جديدة له على موقع تبادل الصور العالمي إنستجرام.

















قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز يواصلون ضغطهم علي أحمد فتحي لاعب الاهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل انتهاء عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري.









أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، عن إمكانية رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، عن ميت عقبة.



