لمواجهة كورونا.. شواطئ الإسماعيلية ترفع شعار إغلاق وتعقيم.. صور





وأكد محمد القماش مدير منتجع الملاحة بطريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، حرص إدارات النواري علي الصحة العامة، وسلامة زائريها، مؤكدا أن النوادي جميعها التزمت بقرار الإغلاق.





وأضاف القماش، استغلت إدارات النوادي فترة الإغلاق في تعقيم وتطهير الشواطئ والأبنية وحمامات السباحة وألعاب الأطفال، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق مرتبط بالقضاء على الفيروس المستجد والحد من انتشاره.





كان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أصدر القرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠.





نص القرار على أن تغلق غلقا تاما وكليا على مدار الـ ٢٤ ساعة جميع الشواطئ وأى كورنيش أو ممشى لنطاق المحافظة وتوابعها وتشمل كورنيش منطقة نمرة ٦ وكورنيش طريق الثلاجات وأى ممشى أخر بتطاق المحافظة، سواء عام أو خاص وما يماثلها من مناطق التجمعات.





ويؤخذ فى الاعتبار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع كل من يخالف القرار، كما وجه القرار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفض أى شكل من أشكال التجمعات أيا كان نوعه أو موقعه.

أغلقت شواطئ الإسماعيلية، إغلاقا تاما، ومنعت إدارة النوادي المنتشرة على مستوى المحافظة، استقبال الزائرين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.